Сообщение Аскольд » Сегодня, 12:27

Ребят такое дело, у своего друга увидел айфон последней модели, ну не могу я больше со своим телефоном ходить, уж очень мне понравился новый! Естественно, что таких денег я не имею полностью, подскажите, где можно оформить кредит?