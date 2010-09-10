Покупаю новый айфон.

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Покупаю новый айфон.

Сообщение Аскольд » Сегодня, 12:27

Ребят такое дело, у своего друга увидел айфон последней модели, ну не могу я больше со своим телефоном ходить, уж очень мне понравился новый! Естественно, что таких денег я не имею полностью, подскажите, где можно оформить кредит?
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