Покупаю новый айфон.
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Покупаю новый айфон.
Ребят такое дело, у своего друга увидел айфон последней модели, ну не могу я больше со своим телефоном ходить, уж очень мне понравился новый! Естественно, что таких денег я не имею полностью, подскажите, где можно оформить кредит?
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