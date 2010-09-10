Покупаю новый айфон.
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупаю новый айфон.
Ребят такое дело, у своего друга увидел айфон последней модели, ну не могу я больше со своим телефоном ходить, уж очень мне понравился новый! Естественно, что таких денег я не имею полностью, подскажите, где можно оформить кредит?
Re: Покупаю новый айфон.
А по моему так себе, мне вообще не понравился его внешний вид, я бы на вашем месте хорошо ещё подумал бы стоит ли оно того, тем более речь идёт о довольно не маленькой сумме.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость