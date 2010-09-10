Сообщение ЯВиферон » 28 окт 2019, 17:19

А по моему так себе, мне вообще не понравился его внешний вид, я бы на вашем месте хорошо ещё подумал бы стоит ли оно того, тем более речь идёт о довольно не маленькой сумме.