Покупаю новый айфон.

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Покупаю новый айфон.

Сообщение Аскольд » 26 окт 2019, 12:27

Ребят такое дело, у своего друга увидел айфон последней модели, ну не могу я больше со своим телефоном ходить, уж очень мне понравился новый! Естественно, что таких денег я не имею полностью, подскажите, где можно оформить кредит?
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение ЯВиферон » 28 окт 2019, 17:19

А по моему так себе, мне вообще не понравился его внешний вид, я бы на вашем месте хорошо ещё подумал бы стоит ли оно того, тем более речь идёт о довольно не маленькой сумме.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение Ingritt » Вчера, 18:38

Да послушайте, не зря же говорится на вкус и цвет товарищей нет, каждому своё, так что если человеку нравится, то почему бы и не взять?)
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 12:24

Соглашусь с вами, я себе кстати недавно взял и могу сказать, что подобных аппаратов ещё не встречал. Я тоже не мог всю сумму сразу оплатить, поэтому обратился в https://joy.money/mikrozajm-na-kartu/ и вот телефон у меня :wink:
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