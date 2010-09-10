Покупаю новый айфон.

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Покупаю новый айфон.

Сообщение Аскольд » 26 окт 2019, 12:27

Ребят такое дело, у своего друга увидел айфон последней модели, ну не могу я больше со своим телефоном ходить, уж очень мне понравился новый! Естественно, что таких денег я не имею полностью, подскажите, где можно оформить кредит?
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение ЯВиферон » 28 окт 2019, 17:19

А по моему так себе, мне вообще не понравился его внешний вид, я бы на вашем месте хорошо ещё подумал бы стоит ли оно того, тем более речь идёт о довольно не маленькой сумме.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение Ingritt » 29 окт 2019, 18:38

Да послушайте, не зря же говорится на вкус и цвет товарищей нет, каждому своё, так что если человеку нравится, то почему бы и не взять?)
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение Сплинтер » 30 окт 2019, 12:24

Соглашусь с вами, я себе кстати недавно взял и могу сказать, что подобных аппаратов ещё не встречал. Я тоже не мог всю сумму сразу оплатить, поэтому обратился в https://joy.money/mikrozajm-na-kartu/ и вот телефон у меня :wink:
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 563
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 авг 2021, 08:39

Раньше скидывал на флешку и смотрел фильмы на телефоне, но ребята показали https://skay.ua/reviews/entry/kak-skach ... one-i-ipad , как скачать фильм на айфоне. Благодаря им теперь скачиваю напрямую. На сайте есть много различных предложений купить или обменять телефон.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 563
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 13:33

А можете посоветовать магазин с оригинальными запчастями для айфон?
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Покупаю новый айфон.

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 18:10

Можете посмотреть запчасти на сайте https://macswell.ua/ . Там широкий выбор деталей на разные виды техники Эпл, к тому же по адекватной цене. Оплата как наложенным платежом, так и по предоплате. Рекомендую именно этот сервис!
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