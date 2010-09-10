Покупаю новый айфон.
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
Покупаю новый айфон.
Ребят такое дело, у своего друга увидел айфон последней модели, ну не могу я больше со своим телефоном ходить, уж очень мне понравился новый! Естественно, что таких денег я не имею полностью, подскажите, где можно оформить кредит?
Re: Покупаю новый айфон.
А по моему так себе, мне вообще не понравился его внешний вид, я бы на вашем месте хорошо ещё подумал бы стоит ли оно того, тем более речь идёт о довольно не маленькой сумме.
Re: Покупаю новый айфон.
Да послушайте, не зря же говорится на вкус и цвет товарищей нет, каждому своё, так что если человеку нравится, то почему бы и не взять?)
Re: Покупаю новый айфон.
Соглашусь с вами, я себе кстати недавно взял и могу сказать, что подобных аппаратов ещё не встречал. Я тоже не мог всю сумму сразу оплатить, поэтому обратился в https://joy.money/mikrozajm-na-kartu/ и вот телефон у меня
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 563
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Покупаю новый айфон.
Раньше скидывал на флешку и смотрел фильмы на телефоне, но ребята показали https://skay.ua/reviews/entry/kak-skach ... one-i-ipad , как скачать фильм на айфоне. Благодаря им теперь скачиваю напрямую. На сайте есть много различных предложений купить или обменять телефон.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 563
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Покупаю новый айфон.
А можете посоветовать магазин с оригинальными запчастями для айфон?
Re: Покупаю новый айфон.
Можете посмотреть запчасти на сайте https://macswell.ua/ . Там широкий выбор деталей на разные виды техники Эпл, к тому же по адекватной цене. Оплата как наложенным платежом, так и по предоплате. Рекомендую именно этот сервис!
7 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость