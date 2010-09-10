Уход за зубами

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Уход за зубами

Сообщение LitvinA » Сегодня, 14:52

Решила купить нам в семьи для общего пользования стационарный ирригатор такой https://www.claso.ru/russia/64158. Скажите, как дети воспринимают процедуру очистки ротовой полости с помощью данного аппарата? Вообще это реально?
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