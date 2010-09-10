Где можно сделать маникюр?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где можно сделать маникюр?

Сообщение Noone » Сегодня, 13:32

Привет, все правила в салонах красоты должны быть направлены не только на создание красоты, но и на сохранение здоровья. Кто может посоветовать проверенный салон в Москве по маникюру, чтобы были опытные квалифицированные мастера?
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