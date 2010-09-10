Где можно сделать маникюр?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где можно сделать маникюр?

Сообщение Noone » Вчера, 13:32

Привет, все правила в салонах красоты должны быть направлены не только на создание красоты, но и на сохранение здоровья. Кто может посоветовать проверенный салон в Москве по маникюру, чтобы были опытные квалифицированные мастера?
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где можно сделать маникюр?

Сообщение Meran » Вчера, 23:56

Ой, подруга, я долгое время посещала салоны что бы мне делали маникюр, и тратила на это большие деньги, но однажды мне стало интересно научиться делать себе маникюр, прошла недорогие курсы, и теперь я не то что могу бесплатно себе делать, но также и зарабатывать, так что советую самой научиться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей