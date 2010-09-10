Где можно сделать маникюр?
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Где можно сделать маникюр?
Привет, все правила в салонах красоты должны быть направлены не только на создание красоты, но и на сохранение здоровья. Кто может посоветовать проверенный салон в Москве по маникюру, чтобы были опытные квалифицированные мастера?
Re: Где можно сделать маникюр?
Ой, подруга, я долгое время посещала салоны что бы мне делали маникюр, и тратила на это большие деньги, но однажды мне стало интересно научиться делать себе маникюр, прошла недорогие курсы, и теперь я не то что могу бесплатно себе делать, но также и зарабатывать, так что советую самой научиться.
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