Сообщение Meran » Вчера, 23:56

Ой, подруга, я долгое время посещала салоны что бы мне делали маникюр, и тратила на это большие деньги, но однажды мне стало интересно научиться делать себе маникюр, прошла недорогие курсы, и теперь я не то что могу бесплатно себе делать, но также и зарабатывать, так что советую самой научиться.