Имплантация или протезирование?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Имплантация или протезирование?
Эта проблема скорее всего молодых людей не очень то беспокоит, но вот люди, более старшего возраста имеют такие же рассуждения, как и я. Как только мне перевалило за 40 лет, зубы быстро стали портиться. Пришлось одни подлечить, а другие удалить. Теперь думаю о том, как восстановить отсутствующие зубы. Насколько мне известно, сейчас существует два способа. Это протезирование и имплантация. Какой вариант выбрать, даже не знаю. Что вы можете сказать по данному поводу?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя