Имплантация или протезирование?

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Имплантация или протезирование?

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 13:33

Эта проблема скорее всего молодых людей не очень то беспокоит, но вот люди, более старшего возраста имеют такие же рассуждения, как и я. Как только мне перевалило за 40 лет, зубы быстро стали портиться. Пришлось одни подлечить, а другие удалить. Теперь думаю о том, как восстановить отсутствующие зубы. Насколько мне известно, сейчас существует два способа. Это протезирование и имплантация. Какой вариант выбрать, даже не знаю. Что вы можете сказать по данному поводу?
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