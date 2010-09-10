Сообщение Dendi1 » Вчера, 13:33

Эта проблема скорее всего молодых людей не очень то беспокоит, но вот люди, более старшего возраста имеют такие же рассуждения, как и я. Как только мне перевалило за 40 лет, зубы быстро стали портиться. Пришлось одни подлечить, а другие удалить. Теперь думаю о том, как восстановить отсутствующие зубы. Насколько мне известно, сейчас существует два способа. Это протезирование и имплантация. Какой вариант выбрать, даже не знаю. Что вы можете сказать по данному поводу?