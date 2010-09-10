Сообщение Sumail » Вчера, 23:52

У меня чехлы стоят еще с момента покупки, более того, я до сих пор даже пленку не снял с них, хотя машине уже больше 2 лет, а не снимаю я ее, потому что у меня маленький ребенок, и я не хочу чтобы он замазал чехлы.