Натяжные потолки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Натяжные потолки
Привет всем обитателям этого форума, я вот ищу фирму, где смогут сделать красивые натяжные потолки. Хочу сделать в цветастом варианте, у меня есть картинка, какой именно потолок хочу. Можно ли сделать качественные потолки и во сколько это обойдется?
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