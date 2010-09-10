Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 13:36

Привет всем обитателям этого форума, я вот ищу фирму, где смогут сделать красивые натяжные потолки. Хочу сделать в цветастом варианте, у меня есть картинка, какой именно потолок хочу. Можно ли сделать качественные потолки и во сколько это обойдется?