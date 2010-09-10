Натяжные потолки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Натяжные потолки

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 13:36

Привет всем обитателям этого форума, я вот ищу фирму, где смогут сделать красивые натяжные потолки. Хочу сделать в цветастом варианте, у меня есть картинка, какой именно потолок хочу. Можно ли сделать качественные потолки и во сколько это обойдется?
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Натяжные потолки

Сообщение BlackFury » Вчера, 23:51

А нам в этом плане повезло, когда мы делали ремонт, у нас кум моей жены сделал нам натяжные потолки, и дешево и качественно, так что прежде чем обращаться к профессионалам, я бы вам советовал у друзей поспрашивать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей