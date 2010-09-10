Сообщение BlackFury » Вчера, 23:51

А нам в этом плане повезло, когда мы делали ремонт, у нас кум моей жены сделал нам натяжные потолки, и дешево и качественно, так что прежде чем обращаться к профессионалам, я бы вам советовал у друзей поспрашивать.