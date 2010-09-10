Наружная реклама.

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Наружная реклама.

Сообщение Sumail » Вчера, 13:37

Ребят, я на днях поразмыслил и понял, что для увеличения продаж нужна наружная реклама. Хочу как можно шире и ярче заявить о своей продукции и магазине. Подскажите куда стоит обратиться для изготовления качественной наружной рекламы по доступной цене.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Наружная реклама.

Сообщение Noone » Вчера, 23:58

Да, эта реклама сейчас очень популярна, и как по мне является очень эффективной в наше время, не считая конечно же соц сети, я однажды тоже себе заказывал наружную рекламу, заказывал ее у нас в городе, уверен у тебя в городе тоже есть такие компании.
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