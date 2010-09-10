Наружная реклама.
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Наружная реклама.
Ребят, я на днях поразмыслил и понял, что для увеличения продаж нужна наружная реклама. Хочу как можно шире и ярче заявить о своей продукции и магазине. Подскажите куда стоит обратиться для изготовления качественной наружной рекламы по доступной цене.
Re: Наружная реклама.
Да, эта реклама сейчас очень популярна, и как по мне является очень эффективной в наше время, не считая конечно же соц сети, я однажды тоже себе заказывал наружную рекламу, заказывал ее у нас в городе, уверен у тебя в городе тоже есть такие компании.
Re: Наружная реклама.
Наружная реклама себя не окупает имхо. Лучше тогда хотя бы рекламу в видео заказывать, на тв, на радио. Это эффективней наружки.
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