Наружная реклама.

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Наружная реклама.

Сообщение Sumail » 27 окт 2019, 13:37

Ребят, я на днях поразмыслил и понял, что для увеличения продаж нужна наружная реклама. Хочу как можно шире и ярче заявить о своей продукции и магазине. Подскажите куда стоит обратиться для изготовления качественной наружной рекламы по доступной цене.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Наружная реклама.

Сообщение Noone » 27 окт 2019, 23:58

Да, эта реклама сейчас очень популярна, и как по мне является очень эффективной в наше время, не считая конечно же соц сети, я однажды тоже себе заказывал наружную рекламу, заказывал ее у нас в городе, уверен у тебя в городе тоже есть такие компании.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Наружная реклама.

Сообщение Voed » 21 дек 2019, 12:33

Наружная реклама себя не окупает имхо. Лучше тогда хотя бы рекламу в видео заказывать, на тв, на радио. Это эффективней наружки.
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Наружная реклама.

Сообщение Малинка90 » Вчера, 23:01

Такая реклама, о которой вы говорите (тв, радио) стоит очень дорого и тоже может не окупиться.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Наружная реклама.

Сообщение Voed » Вчера, 23:11

Тогда можно попробовать купить трафик https://exchange.directadvert.ru/ на сайт. в любом случае эффект от этого будет, трафик будет релевантный, по вашим параметрам.
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