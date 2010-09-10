Сообщение Noone » 27 окт 2019, 23:58

Да, эта реклама сейчас очень популярна, и как по мне является очень эффективной в наше время, не считая конечно же соц сети, я однажды тоже себе заказывал наружную рекламу, заказывал ее у нас в городе, уверен у тебя в городе тоже есть такие компании.