Наружная реклама.
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Наружная реклама.
Ребят, я на днях поразмыслил и понял, что для увеличения продаж нужна наружная реклама. Хочу как можно шире и ярче заявить о своей продукции и магазине. Подскажите куда стоит обратиться для изготовления качественной наружной рекламы по доступной цене.
Re: Наружная реклама.
Наружная реклама себя не окупает имхо. Лучше тогда хотя бы рекламу в видео заказывать, на тв, на радио. Это эффективней наружки.
Re: Наружная реклама.
Такая реклама, о которой вы говорите (тв, радио) стоит очень дорого и тоже может не окупиться.
Re: Наружная реклама.
Тогда можно попробовать купить трафик https://exchange.directadvert.ru/ на сайт. в любом случае эффект от этого будет, трафик будет релевантный, по вашим параметрам.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 526
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Наружная реклама.
Согласен. Наружная реклама важна для любого бизнеса! Кстати, также как и заметная вывеска на фасад здания. Если ищите компанию, советую https://ru.adbuild.com.ua/formovka , уже третий год висит их вывеска, все отлично! У них даже есть вакуумная формовка из акрила.
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