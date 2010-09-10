Нужен перевод документации
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Нужен перевод документации
Кто знает хороших переводчиков, чтобы перевести пакет бумаг с французского на русский?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Нужен перевод документации
Мы конечно не с французского переводили, но и это они смогут сделать без проблем. Компания https://als.ltd/ сделали перевод всех документов на испанский, при этом ни одной ошибки не было выявлено. Работы было не мало, но они справились за два дня. Цена не зависит от срочности, это большой плюс в их работе. Работают только опытные сотрудники, при этом у них действует несколько видов перевода и есть простановка апостиля.
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