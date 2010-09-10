Нужен перевод документации

Обсуждение сферы образования нашего города.
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Нужен перевод документации

Сообщение igor81 » Сегодня, 09:45

Кто знает хороших переводчиков, чтобы перевести пакет бумаг с французского на русский?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Нужен перевод документации

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:40

Мы конечно не с французского переводили, но и это они смогут сделать без проблем. Компания https://als.ltd/ сделали перевод всех документов на испанский, при этом ни одной ошибки не было выявлено. Работы было не мало, но они справились за два дня. Цена не зависит от срочности, это большой плюс в их работе. Работают только опытные сотрудники, при этом у них действует несколько видов перевода и есть простановка апостиля.
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