Косметический ремонт в квартире, советы.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Косметический ремонт в квартире, советы.
Со следующего года собираюсь потихоньку делать косметической ремонт в трехкомнатной квартире, с какой комнаты лучше начинать и как максимально сэкономить на ремонте? Посоветуйте что-то из личного опыта и подскажите проверенные строительные сайты типа remdial.ru/ или блоги/форумы откуда можно черпать информацию. Во сколько вам обошелся косметический ремонт и сколько занял по времени? Просьба писать кол-во комнат и площадь.
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