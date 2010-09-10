Косметический ремонт в квартире, советы.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Косметический ремонт в квартире, советы.

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 10:10

Со следующего года собираюсь потихоньку делать косметической ремонт в трехкомнатной квартире, с какой комнаты лучше начинать и как максимально сэкономить на ремонте? Посоветуйте что-то из личного опыта и подскажите проверенные строительные сайты типа remdial.ru/ или блоги/форумы откуда можно черпать информацию. Во сколько вам обошелся косметический ремонт и сколько занял по времени? Просьба писать кол-во комнат и площадь.
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