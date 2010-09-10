Нужна виза в Корею.

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Нужна виза в Корею.

Сообщение igor81 » 53 минуты назад

Наконец-то есть возможность попасть в Корею) Нужна помощь, знающих людей. Кто уже открывал визу, подскажите, что для этого нужно? Какие могут возникнуть проблемы и как, этого избежать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя