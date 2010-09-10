Нужна виза в Корею.
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Нужна виза в Корею.
Наконец-то есть возможность попасть в Корею) Нужна помощь, знающих людей. Кто уже открывал визу, подскажите, что для этого нужно? Какие могут возникнуть проблемы и как, этого избежать.
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