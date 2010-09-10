Нужна виза в Корею.

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Нужна виза в Корею.

Сообщение igor81 » 29 окт 2019, 12:50

Наконец-то есть возможность попасть в Корею) Нужна помощь, знающих людей. Кто уже открывал визу, подскажите, что для этого нужно? Какие могут возникнуть проблемы и как, этого избежать.
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Нужна виза в Корею.

Сообщение Maulisa » Сегодня, 06:55

В какую из них, Южную, Северную? :)
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Нужна виза в Корею.

Сообщение igor81 » 46 минут назад

Конечно в Южную, в Северную ни как не попасть, да и толк? А вы бывали там?
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