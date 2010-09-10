Сообщение igor81 » 29 окт 2019, 12:50

Наконец-то есть возможность попасть в Корею) Нужна помощь, знающих людей. Кто уже открывал визу, подскажите, что для этого нужно? Какие могут возникнуть проблемы и как, этого избежать.