Нужна виза в Корею.

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Нужна виза в Корею.

Сообщение igor81 » 29 окт 2019, 12:50

Наконец-то есть возможность попасть в Корею) Нужна помощь, знающих людей. Кто уже открывал визу, подскажите, что для этого нужно? Какие могут возникнуть проблемы и как, этого избежать.
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Нужна виза в Корею.

Сообщение Maulisa » 01 ноя 2019, 06:55

В какую из них, Южную, Северную? :)
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Нужна виза в Корею.

Сообщение igor81 » 01 ноя 2019, 12:21

Конечно в Южную, в Северную ни как не попасть, да и толк? А вы бывали там?
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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Re: Нужна виза в Корею.

Сообщение Malishev_Vity » Сегодня, 16:56

А вы планируете на отдых или по деловым интересам? Там есть свои нюансы, поэтому учесть нужно все. Если вы собрались по работе, как я ездил, то на руках должно быть приглашение и по нему открывать визу. С личного опыта скажу, что на таможне не придираются к документам и расспросам, по крайней мере у меня такого не случалось. Я бы вам посоветовал посмотреть здесь все условия и перечень документов https://emigrantrus.ru/kak-poluchit-vizu-v-koreyu/ чтобы владеть хоть какой-либо информацией.
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