Нужна виза в Корею.
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Re: Нужна виза в Корею.
В какую из них, Южную, Северную?
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Re: Нужна виза в Корею.
В Южную виза не нужна
Re: Нужна виза в Корею.
А мне очень помогла с оформлением визы в Великобританию компания https://ukvisa.com.ua/ . У них на сайте все доступно написано, поддержка клиента 24/7, есть список документов и предположительная сумма растрат на время отдыха. А так же, есть готовые туры. В скоре планирую провести свой отпуск именно в Великобритании.
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