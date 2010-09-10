Нужна виза в Корею.

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Нужна виза в Корею.

Сообщение Maulisa » 01 ноя 2019, 06:55

В какую из них, Южную, Северную? :)
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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baikal
Пользователь RZN.info
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
Откуда: Байкал, Рязань

Re: Нужна виза в Корею.

Сообщение baikal » 20 ноя 2019, 16:31

В Южную виза не нужна
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Нужна виза в Корею.

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 14:30

А мне очень помогла с оформлением визы в Великобританию компания https://ukvisa.com.ua/ . У них на сайте все доступно написано, поддержка клиента 24/7, есть список документов и предположительная сумма растрат на время отдыха. А так же, есть готовые туры. В скоре планирую провести свой отпуск именно в Великобритании.
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