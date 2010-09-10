бесплодие

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

бесплодие

Сообщение Barabulka222 » Сегодня, 01:03

лечением бесплодия занимается клиника http://www.avapeter.ru/ у него уже многолетний опыт в этой сфере, поэтому если присутствует такая проблема, то лучше всего обратиться к ним и не сомневаться, что помогут с такой проблемой.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость