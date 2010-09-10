Успех в азарте
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Успех в азарте
Уже не впервые пытаюсь доказать всем, что при игре в казино дело не только в удаче. Для явного примера прочтите это http://msuee.ru/2018/10/15/rtp-v-kazino-pokazatel-urovnya-otdachi-avtomatov/ Не зря сделан акцент на том, что нужно следить за показателями. Поначалу я тоже проигрывала, и не раз. Но когда начала вникать и читать различные истории в мире гэмблинга, игра моя пошла совсем по-другому.
Re: Успех в азарте
Я в последнее время начал часто играть в онлайн казино на сайте https://slotor-777.com/ Поднимаю неплохие деньги, даже уже практически скопил на свадьбу. Без этих автоматов я бы достаточно долго деньги собирал. Так что если у кого проблемы с деньгами то играйте в эти автоматы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Успех в азарте
Если вы хотите на этом заработать, то с этой целью у вас ничего не получится. От казина нужно получать удовольствие вот тогда, и удача будет на вашей стороне. Я играю не первый год в казино https://betsofa.com.kz/ , крутой сайт, а главное не жадный))
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