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Яно4ка Гость RZN.info Сообщения: 97 Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49 Успех в азарте Цитата Сообщение Яно4ка » 30 окт 2019, 16:49 Уже не впервые пытаюсь доказать всем, что при игре в казино дело не только в удаче. Для явного примера прочтите это http://msuee.ru/2018/10/15/rtp-v-kazino-pokazatel-urovnya-otdachi-avtomatov/ Не зря сделан акцент на том, что нужно следить за показателями. Поначалу я тоже проигрывала, и не раз. Но когда начала вникать и читать различные истории в мире гэмблинга, игра моя пошла совсем по-другому. Вернуться к началу

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