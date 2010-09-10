Лёгкий возврат
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 авг 2019, 18:17
Лёгкий возврат
Представляем новейший маркетплейс от Сбербанка и Яндекса.
Тут всё сделано так, чтобы вам было удобно приобретать онлайн:
все продавцы проверены, заказы доставляются быстро и когда вам удобно, а на топовые товары всегда можно найти скидки.
Товар:
<a href=http://bit.ly/2OiXZQg>Полуботинки Kapika размер 32</a>
Беру! Дешевые товары Скидки? Беру! a8eb3a1
@_beru
Тут всё сделано так, чтобы вам было удобно приобретать онлайн:
все продавцы проверены, заказы доставляются быстро и когда вам удобно, а на топовые товары всегда можно найти скидки.
Товар:
<a href=http://bit.ly/2OiXZQg>Полуботинки Kapika размер 32</a>
Беру! Дешевые товары Скидки? Беру! a8eb3a1
@_beru
<a href=https://superlend.ru/index.php?pid=116780>Мгновенный кредит</a>
1 сообщение • Страница 1 из 1
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