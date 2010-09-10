Лёгкий возврат

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Danieloxype
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 18:17

Лёгкий возврат

Сообщение Danieloxype » Вчера, 22:24

Представляем новейший маркетплейс от Сбербанка и Яндекса.
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все продавцы проверены, заказы доставляются быстро и когда вам удобно, а на топовые товары всегда можно найти скидки.

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