Сообщение BlackFury » Сегодня, 02:19

Здравствуйте, друзья! У меня буквально вчера сломался компрессор, я конечно попытался его починить, но все оказалось бестолку, поэтому мне нужна помощь профессионалов, где их можно найти, я честно, понятия не имею, поэтому помогите мне в этом вопросе.