Сломался компрессор
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Сломался компрессор
Здравствуйте, друзья! У меня буквально вчера сломался компрессор, я конечно попытался его починить, но все оказалось бестолку, поэтому мне нужна помощь профессионалов, где их можно найти, я честно, понятия не имею, поэтому помогите мне в этом вопросе.
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