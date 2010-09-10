Сломался компрессор

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сломался компрессор

Сообщение BlackFury » Сегодня, 02:19

Здравствуйте, друзья! У меня буквально вчера сломался компрессор, я конечно попытался его починить, но все оказалось бестолку, поэтому мне нужна помощь профессионалов, где их можно найти, я честно, понятия не имею, поэтому помогите мне в этом вопросе.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Сломался компрессор

Сообщение Dendi1 » 50 минут назад

Да, я полагаю теперь ремонт этого компрессора обойдется вам очень дорого, я конечно конкретных цифр не знаю, но имею некоторое представление, я бы на вашем месте купил новый и не парился, по цене не так уж и намного дороже выйдет.
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