Сломался компрессор
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Сломался компрессор
Здравствуйте, друзья! У меня буквально вчера сломался компрессор, я конечно попытался его починить, но все оказалось бестолку, поэтому мне нужна помощь профессионалов, где их можно найти, я честно, понятия не имею, поэтому помогите мне в этом вопросе.
Re: Сломался компрессор
Да, я полагаю теперь ремонт этого компрессора обойдется вам очень дорого, я конечно конкретных цифр не знаю, но имею некоторое представление, я бы на вашем месте купил новый и не парился, по цене не так уж и намного дороже выйдет.
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