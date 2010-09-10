Сообщение Dendi1 » 50 минут назад

Да, я полагаю теперь ремонт этого компрессора обойдется вам очень дорого, я конечно конкретных цифр не знаю, но имею некоторое представление, я бы на вашем месте купил новый и не парился, по цене не так уж и намного дороже выйдет.