Сломался компрессор
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Сломался компрессор
Здравствуйте, друзья! У меня буквально вчера сломался компрессор, я конечно попытался его починить, но все оказалось бестолку, поэтому мне нужна помощь профессионалов, где их можно найти, я честно, понятия не имею, поэтому помогите мне в этом вопросе.
Re: Сломался компрессор
Да, я полагаю теперь ремонт этого компрессора обойдется вам очень дорого, я конечно конкретных цифр не знаю, но имею некоторое представление, я бы на вашем месте купил новый и не парился, по цене не так уж и намного дороже выйдет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Сломался компрессор
Здравствуйте Если вам нужны услуги по ремонту стационарных компрессоров то можете обратиться за такими услугами по ремонту компрессоров сюда http://remont-pks.ru сам я уже недавно обращался с ремонтом свою компрессора у меня он иногда перестает работать и мне него отлично починили
Re: Сломался компрессор
а мне просто заменить мембрану для компрессора надо и по идее будет работать нормально
Re: Сломался компрессор
Мембрана для компрессора hiblow hp 60 вам нужна или для другой модели? В любом случае рекомендую посмотреть запчасти у Air-Pump, я как раз недавно покупал у них оборудование. Все работает на отлично, уверен и запчасти такие же качественные будут.
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