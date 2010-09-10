Сломался компрессор

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сломался компрессор

Сообщение BlackFury » 03 ноя 2019, 02:19

Здравствуйте, друзья! У меня буквально вчера сломался компрессор, я конечно попытался его починить, но все оказалось бестолку, поэтому мне нужна помощь профессионалов, где их можно найти, я честно, понятия не имею, поэтому помогите мне в этом вопросе.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Сломался компрессор

Сообщение Dendi1 » 03 ноя 2019, 17:47

Да, я полагаю теперь ремонт этого компрессора обойдется вам очень дорого, я конечно конкретных цифр не знаю, но имею некоторое представление, я бы на вашем месте купил новый и не парился, по цене не так уж и намного дороже выйдет.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Сломался компрессор

Сообщение oleg2002209 » 04 ноя 2019, 14:59

Здравствуйте Если вам нужны услуги по ремонту стационарных компрессоров то можете обратиться за такими услугами по ремонту компрессоров сюда http://remont-pks.ru сам я уже недавно обращался с ремонтом свою компрессора у меня он иногда перестает работать и мне него отлично починили
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Сломался компрессор

Сообщение derigor » Сегодня, 13:57

а мне просто заменить мембрану для компрессора надо и по идее будет работать нормально
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Сломался компрессор

Сообщение gonchar84 » 35 минут назад

Мембрана для компрессора hiblow hp 60 вам нужна или для другой модели? В любом случае рекомендую посмотреть запчасти у Air-Pump, я как раз недавно покупал у них оборудование. Все работает на отлично, уверен и запчасти такие же качественные будут.
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