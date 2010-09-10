Где читать новости?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где читать новости?

Сообщение Noone » Сегодня, 02:21

﻿Ребят где читаете новости? Хочу внести в свой список сайтиков полезные странички о бизнесе, финансах, политике и просто новостях. На работе иногда есть свободное время, люблю читать что-то полезное smile
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