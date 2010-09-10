Где читать новости?
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Где читать новости?
Ребят где читаете новости? Хочу внести в свой список сайтиков полезные странички о бизнесе, финансах, политике и просто новостях. На работе иногда есть свободное время, люблю читать что-то полезное smile
Re: Где читать новости?
Я все новости читаю в браузере Яндекс. Так же периодически покупаю газеты, для меня это лучшие источники информации. Еще знаю есть новостной портал Новость ру, там тоже можно найти что-то интересное.
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