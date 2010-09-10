Где читать новости?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где читать новости?

Сообщение Meran » 03 ноя 2019, 17:59

Я все новости читаю в браузере Яндекс. Так же периодически покупаю газеты, для меня это лучшие источники информации. Еще знаю есть новостной портал Новость ру, там тоже можно найти что-то интересное.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где читать новости?

Сообщение Sumail » 04 ноя 2019, 14:58

Я могу вам порекомендовать почитать новости про политику и экономику вот на этом интернет- портале https://www.vkpress.ru Я например очень много там информацию черпаю каждый день. причет полезной для меня информации. Вы почитайте пару дней и меня поймете. Приятного чтения!
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где читать новости?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:08

Там ничего хорошего не публикуют.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где читать новости?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:17

Одни политические новости, от которых если честно уже тошнит. Лучше уже сидеть разнообразных блогах которые ведут интересные личности. Можете почитать о том как помогает в борьбе с распостранением коронавируса в Украине Глеб Загорий https://images.unian.net/photos/2019_05 ... 7948428696 . К тому же тема COVID-19 сейчас я думаю всех интересует.
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