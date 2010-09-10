Сообщение Meran » 03 ноя 2019, 17:59

Я все новости читаю в браузере Яндекс. Так же периодически покупаю газеты, для меня это лучшие источники информации. Еще знаю есть новостной портал Новость ру, там тоже можно найти что-то интересное.