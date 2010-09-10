Где читать новости?
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Re: Где читать новости?
Я все новости читаю в браузере Яндекс. Так же периодически покупаю газеты, для меня это лучшие источники информации. Еще знаю есть новостной портал Новость ру, там тоже можно найти что-то интересное.
Re: Где читать новости?
Я могу вам порекомендовать почитать новости про политику и экономику вот на этом интернет- портале https://www.vkpress.ru Я например очень много там информацию черпаю каждый день. причет полезной для меня информации. Вы почитайте пару дней и меня поймете. Приятного чтения!
Re: Где читать новости?
Там ничего хорошего не публикуют.
Re: Где читать новости?
Одни политические новости, от которых если честно уже тошнит. Лучше уже сидеть разнообразных блогах которые ведут интересные личности. Можете почитать о том как помогает в борьбе с распостранением коронавируса в Украине Глеб Загорий https://images.unian.net/photos/2019_05 ... 7948428696 . К тому же тема COVID-19 сейчас я думаю всех интересует.
Re: Где читать новости?
Интернет-издание https://evo-news.ru/society/ набирает популярность и что очень радует публикует только актуальные новости различных областей и сфер: политика, экономика, бизнес, ЖКХ, спорт, отдых, культура, а также муниципальные новости. Весь спектр необходимой информации ты найдешь здесь!
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