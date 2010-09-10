Сообщение Dendi1 » Сегодня, 02:23

Здравствуйте, уважаемые друзья, хотел бы поинтересоваться, купил себе новый холодильник, старый был еще со времен ссср, поэтому там не было никаких нестроек, но тут нужно настроить теспературу, так вот, какую температуру поставить, что бы она была оптимальной?