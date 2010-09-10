Какая температура оптимальная для холодильника?

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Какая температура оптимальная для холодильника?

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 02:23

Здравствуйте, уважаемые друзья, хотел бы поинтересоваться, купил себе новый холодильник, старый был еще со времен ссср, поэтому там не было никаких нестроек, но тут нужно настроить теспературу, так вот, какую температуру поставить, что бы она была оптимальной?
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