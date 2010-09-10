Какая температура оптимальная для холодильника?
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Какая температура оптимальная для холодильника?
Здравствуйте, уважаемые друзья, хотел бы поинтересоваться, купил себе новый холодильник, старый был еще со времен ссср, поэтому там не было никаких нестроек, но тут нужно настроить теспературу, так вот, какую температуру поставить, что бы она была оптимальной?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Какая температура оптимальная для холодильника?
Ну смотря в каком отделе, если в основном, то я думаю -2-3 будет будет вполне оптимальная, по крайней мере у меня так, если в морозилке, то лично у меня -10 стоит, и лично мне вполне нормально.
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