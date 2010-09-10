Сообщение oleg2002209 » 19 минут назад

Ну смотря в каком отделе, если в основном, то я думаю -2-3 будет будет вполне оптимальная, по крайней мере у меня так, если в морозилке, то лично у меня -10 стоит, и лично мне вполне нормально.