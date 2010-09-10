Поставка провода

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Поставка провода

Сообщение Meran » Сегодня, 02:24

Решили с соседями скинуться и пробурить на даче скважину, а от нее сделать водопровод на шесть участков. Сейчас ищем фирму, которая будет бурить скважину и еще хотим сами заказать водопроводные трубы, чтоб вышло дешевле. Подскажите, где их купить?
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