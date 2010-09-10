Поставка провода
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Поставка провода
Решили с соседями скинуться и пробурить на даче скважину, а от нее сделать водопровод на шесть участков. Сейчас ищем фирму, которая будет бурить скважину и еще хотим сами заказать водопроводные трубы, чтоб вышло дешевле. Подскажите, где их купить?
Re: Поставка провода
А я себе брал пластиковые трубы для подачи воды, потому что их намного проще стыковать между собой, да и вообще стоят они намного дешевле. У меня эта система работает уже лет 6 точно, и еще ни разу не дала сбоя.
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