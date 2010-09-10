Сообщение Sumail » 18 минут назад

А я себе брал пластиковые трубы для подачи воды, потому что их намного проще стыковать между собой, да и вообще стоят они намного дешевле. У меня эта система работает уже лет 6 точно, и еще ни разу не дала сбоя.