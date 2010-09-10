Посоветуйте спортивное питание
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Посоветуйте спортивное питание
Здравствуйте последнее время стал замечать что развелось слишком много качков, и в некоторых узнаю бывших дрищей, которые были худее меня. Сам всегда был жилистым, турнички и брусья это моё, но масса доходит до предела 58 кг при росте 175, думаю что кость у меня легкая. Раньше курил, щас бросаю аппетит улудшается, я так понимаю не хватает самого строительного материала то есть протеинчика. Посоветуйте протеин какой и где купить и сколько он будет стоить ну и про сам приём хотелось бы узнить
Re: Посоветуйте спортивное питание
Я тоже уже несколько лет занимаюсь бодибилдингом, и лично мне хватает и домашнего питания, а именно мясо, яйца, крупы, и т.п. Набрал с помощью этих продуктов более 15 кг, поэтому я думаю если и вы так будете питаться, то результат не заставит себя долго ждать.
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