Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 02:25

Здравствуйте последнее время стал замечать что развелось слишком много качков, и в некоторых узнаю бывших дрищей, которые были худее меня. Сам всегда был жилистым, турнички и брусья это моё, но масса доходит до предела 58 кг при росте 175, думаю что кость у меня легкая. Раньше курил, щас бросаю аппетит улудшается, я так понимаю не хватает самого строительного материала то есть протеинчика. Посоветуйте протеин какой и где купить и сколько он будет стоить ну и про сам приём хотелось бы узнить