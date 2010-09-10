Полотенца из целлюлозы Z- cложения.
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Полотенца из целлюлозы Z- cложения.
Ребят интересуют бумажные полотенца хорошего качества Z - сложения, и очень было бы хорошо если посоветуете, где их делают из целлюлозы!
Re: Полотенца из целлюлозы Z- cложения.
Привет, а почему именно из целлюлозы ищешь? Мне кажется она не такая уж и хорошая.
Re: Полотенца из целлюлозы Z- cложения.
По идее из целлюлозы прочная очень бумага. Она практически можно сказать танется, и не рвётся, так что один из видов бумаги, я считаю хороший.
Re: Полотенца из целлюлозы Z- cложения.
На самом деле полотенца Z-сложения однослойные из целлюлозы самые топовые на сегодняшний день, я например ими часто в машине пользуюсь. Можно как стёкла протирать без разводов, так и пыль как вариант, так что они практичные.
Re: Полотенца из целлюлозы Z- cложения.
Собралась толпа ботов и ну пиздеть друг с другом.
Неужели дбл,бл. и впрямь думают, что щас вот прям все по их ссылкам ломанутся?
Неужели дбл,бл. и впрямь думают, что щас вот прям все по их ссылкам ломанутся?
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5 сообщений • Страница 1 из 1
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