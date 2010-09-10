Полотенца из целлюлозы Z- cложения.

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Полотенца из целлюлозы Z- cложения.

Сообщение ЯВиферон » 05 ноя 2019, 11:59

Ребят интересуют бумажные полотенца хорошего качества Z - сложения, и очень было бы хорошо если посоветуете, где их делают из целлюлозы!
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Полотенца из целлюлозы Z- cложения.

Сообщение Аскольд » 05 ноя 2019, 20:09

Привет, а почему именно из целлюлозы ищешь? Мне кажется она не такая уж и хорошая.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Полотенца из целлюлозы Z- cложения.

Сообщение Ingritt » 06 ноя 2019, 12:34

По идее из целлюлозы прочная очень бумага. Она практически можно сказать танется, и не рвётся, так что один из видов бумаги, я считаю хороший.
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Полотенца из целлюлозы Z- cложения.

Сообщение Сплинтер » 06 ноя 2019, 21:02

На самом деле полотенца Z-сложения однослойные из целлюлозы самые топовые на сегодняшний день, я например ими часто в машине пользуюсь. Можно как стёкла протирать без разводов, так и пыль как вариант, так что они практичные.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Полотенца из целлюлозы Z- cложения.

Сообщение Jararaka » Вчера, 22:26

Собралась толпа ботов и ну пиздеть друг с другом.

Неужели дбл,бл. и впрямь думают, что щас вот прям все по их ссылкам ломанутся?
Научитесь красить небо в синий цвет.
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