Сообщение zevc » Вчера, 12:34

Здравствуйте. Хочу купить аттестат, но не знаю, куда именно стоит заглянуть, чтобы для начала прицениться и узнать условия сотрудничества? Наверняка кому-то из вас уже приходилось покупать аттестаты в интернете?