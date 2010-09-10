Покупка диплома
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Покупка диплома
Здравствуйте. Хочу купить аттестат, но не знаю, куда именно стоит заглянуть, чтобы для начала прицениться и узнать условия сотрудничества? Наверняка кому-то из вас уже приходилось покупать аттестаты в интернете?
Re: Покупка диплома
zevc писал(а):Здравствуйте. Хочу купить аттестат, но не знаю, куда именно стоит заглянуть, чтобы для начала прицениться и узнать условия сотрудничества? Наверняка кому-то из вас уже приходилось покупать аттестаты в интернете?
Не так давно я сама очень внимательно просматривала многочисленные статьи и отзывы о том, как выбор свой остановить на одной какой-то компании и приобрести аттестат. В итоге, перешла по ссылке http://kypit-diplom-vuza.com/attestaty.html и была приятно удивлена, что можно сразу проконсультироваться с менеджером по всем интересующим вопросам, а потом уже только указать личные данные и подождать немного, когда будет изготовлен аттестат. Теперь у меня исключительно хорошие оценки и планирую на следующий год поступать в университет учиться.
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