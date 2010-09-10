Покупка диплома

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка диплома

Сообщение zevc » Вчера, 12:34

Здравствуйте. Хочу купить аттестат, но не знаю, куда именно стоит заглянуть, чтобы для начала прицениться и узнать условия сотрудничества? Наверняка кому-то из вас уже приходилось покупать аттестаты в интернете?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Покупка диплома

Сообщение Мастер. » Вчера, 13:19

zevc писал(а):Здравствуйте. Хочу купить аттестат, но не знаю, куда именно стоит заглянуть, чтобы для начала прицениться и узнать условия сотрудничества? Наверняка кому-то из вас уже приходилось покупать аттестаты в интернете?

Не так давно я сама очень внимательно просматривала многочисленные статьи и отзывы о том, как выбор свой остановить на одной какой-то компании и приобрести аттестат. В итоге, перешла по ссылке http://kypit-diplom-vuza.com/attestaty.html и была приятно удивлена, что можно сразу проконсультироваться с менеджером по всем интересующим вопросам, а потом уже только указать личные данные и подождать немного, когда будет изготовлен аттестат. Теперь у меня исключительно хорошие оценки и планирую на следующий год поступать в университет учиться.
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