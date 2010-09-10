Сообщение Jararaka » Вчера, 22:04

Я уже длительное время живу в Израиле, точнее в Квар-Саве

многие девушки видят только деньги и возможность после брака получить гражданство

Это меня сильно пугает

Может кто-то находится на святой земле

не против познакомиться или просто пообщаться по интересам?

Чисто похвастаться зашёл?Так а нахер ты сюда зашёл? В Израиле и ищи. Богатую и с гражданством уже.Займись штангой, и лет через десять не то что девушек - бабушек бояться перестанешь.А мы все тут на святой земле... Святая Русь - может, слышал?Знакомься с иудейками, а общие интересы какие - поиск баб?