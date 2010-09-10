Найду ли я в Израиле свою любовь?
Обсуждение отношений между людьми.
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Факты, советы, мнения.
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Найду ли я в Израиле свою любовь?
Всем привет) Я уже длительное время живу в Израиле, точнее в Квар-Саве. С личной жизнью не получается, многие девушки видят только деньги и возможность после брака получить гражданство. Это меня сильно пугает. Может кто-то находится на святой земле и не против познакомиться или просто пообщаться по интересам?
Re: Найду ли я в Израиле свою любовь?
Я уже длительное время живу в Израиле, точнее в Квар-Саве
Чисто похвастаться зашёл?
многие девушки видят только деньги и возможность после брака получить гражданство
Так а нахер ты сюда зашёл? В Израиле и ищи. Богатую и с гражданством уже.
Это меня сильно пугает
Займись штангой, и лет через десять не то что девушек - бабушек бояться перестанешь.
Может кто-то находится на святой земле
А мы все тут на святой земле... Святая Русь - может, слышал?
не против познакомиться или просто пообщаться по интересам?
Знакомься с иудейками, а общие интересы какие - поиск баб?
Научитесь красить небо в синий цвет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Re: Найду ли я в Израиле свою любовь?
Я сама такая же, переехала В Герцлию пять лет назад и не получилось встретить того человека, с кем можно было жизнь разделить. Честно сказать меня это пугало, ведь года идут и хотела бы семью иметь. Решила обратиться в брачное агенство Элми (знакомая подсказала), консультацию провели бесплатно и я заполнила анкету. Ждать долго не пришлось, мне подобрали несколько достойных кандидатур и среди них встретила, на данный момент он уже мой муж) Квар-сава не далеко от Нетании, поэтому можете обратиться в агенство https://elmi4u.com/знакомства-в-нетании/ и встретить свою половинку.
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