Найду ли я в Израиле свою любовь?

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Найду ли я в Израиле свою любовь?

Сообщение igor81 » 06 ноя 2019, 12:45

Всем привет) Я уже длительное время живу в Израиле, точнее в Квар-Саве. С личной жизнью не получается, многие девушки видят только деньги и возможность после брака получить гражданство. Это меня сильно пугает. Может кто-то находится на святой земле и не против познакомиться или просто пообщаться по интересам?
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Найду ли я в Израиле свою любовь?

Сообщение Jararaka » 08 ноя 2019, 22:04

Я уже длительное время живу в Израиле, точнее в Квар-Саве

Чисто похвастаться зашёл? :lol:

многие девушки видят только деньги и возможность после брака получить гражданство

Так а нахер ты сюда зашёл? В Израиле и ищи. Богатую и с гражданством уже.

Это меня сильно пугает

Займись штангой, и лет через десять не то что девушек - бабушек бояться перестанешь.

Может кто-то находится на святой земле

А мы все тут на святой земле... Святая Русь - может, слышал?

не против познакомиться или просто пообщаться по интересам?

Знакомься с иудейками, а общие интересы какие - поиск баб?
Научитесь красить небо в синий цвет.
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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Re: Найду ли я в Израиле свою любовь?

Сообщение Ангелина Дрябова » Сегодня, 09:22

Я сама такая же, переехала В Герцлию пять лет назад и не получилось встретить того человека, с кем можно было жизнь разделить. Честно сказать меня это пугало, ведь года идут и хотела бы семью иметь. Решила обратиться в брачное агенство Элми (знакомая подсказала), консультацию провели бесплатно и я заполнила анкету. Ждать долго не пришлось, мне подобрали несколько достойных кандидатур и среди них встретила, на данный момент он уже мой муж) Квар-сава не далеко от Нетании, поэтому можете обратиться в агенство https://elmi4u.com/знакомства-в-нетании/ и встретить свою половинку.
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