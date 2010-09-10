Результаты обследования
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Результаты обследования
Жене сделали МРТ, но толком ничего не объяснили, кто знает врача, который может грамотно все расшифровать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Re: Результаты обследования
В принципе вам ничего и не обязаны были объяснять, все должно быть написано в заключении или уже на приеме у доктора можете узнать результаты. Если у вас нет на это времени, то можете на этом сайте https://расшифровкамрт.рф/ узнать результаты. Там все просто, вы загружаете свой снимок, потом вам подробно расписывают врачи, какой у вас диагноз и все прочее.
Re: Результаты обследования
В больницу к доктору сходите
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