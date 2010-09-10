Результаты обследования

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Результаты обследования

Сообщение igor81 » 06 ноя 2019, 15:20

Жене сделали МРТ, но толком ничего не объяснили, кто знает врача, который может грамотно все расшифровать?
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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Re: Результаты обследования

Сообщение Ангелина Дрябова » 14 ноя 2019, 12:53

В принципе вам ничего и не обязаны были объяснять, все должно быть написано в заключении или уже на приеме у доктора можете узнать результаты. Если у вас нет на это времени, то можете на этом сайте https://расшифровкамрт.рф/ узнать результаты. Там все просто, вы загружаете свой снимок, потом вам подробно расписывают врачи, какой у вас диагноз и все прочее.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Результаты обследования

Сообщение LitvinA » Вчера, 20:20

В больницу к доктору сходите
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