Подарок статусный

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Подарок статусный

Сообщение Malishev_Vity » Вчера, 16:23

Что подарить друзьям на свадьбу, чтобы на всю жизнь запомнилось))
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Свадьба в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей