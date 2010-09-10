Курсы IT программирования
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Курсы IT программирования
Если вы хотите получить хорошее рабочее место по этой профессии, тогда лучше заканчивать не скороспешные курсы, а пройти углубленное обучение, в котором вы будете знать все тонкости программирования. Такие знания предоставляет Академия шаг https://tula.itstep.org/ для своих студентов, и не важно какие у них первоначальные знания, всех выпускают первоклассными специалистами. Посетите пробное занятие и сами в этом
убедитесь.
убедитесь.
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