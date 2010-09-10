Курсы IT программирования

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Курсы IT программирования

Сообщение Яно4ка » Вчера, 23:27

Если вы хотите получить хорошее рабочее место по этой профессии, тогда лучше заканчивать не скороспешные курсы, а пройти углубленное обучение, в котором вы будете знать все тонкости программирования. Такие знания предоставляет Академия шаг https://tula.itstep.org/ для своих студентов, и не важно какие у них первоначальные знания, всех выпускают первоклассными специалистами. Посетите пробное занятие и сами в этом
убедитесь.
Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Образование в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость