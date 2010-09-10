Общение с людьми

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Общение с людьми

Сообщение Companion » Сегодня, 09:23

Специфика нашей работы состоит в том, что каждый член нашего коллектива много общается с людьми - с потенциальными и действующими нашими клиентами. Можно ли как-то повысить профессионализм, улучшить коммуникабельность сотрудников для достижения лучших результатов в работе?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Общение с людьми

Сообщение Володя9 » Сегодня, 09:34

Конечно любому бизнесмену желательно, чтобы каждый человек, обратившийся в его компанию, стал его клиентом. Наверно на практике это невозможно, но вот повысить такой процент вполне реально. Многое зависит от сотрудника, который сумеет или наоборот не сумеет заключить договор с клиентом. Повысить эффективность работы можно с помощью такого корпоративного тренинга https://angelinasham.com/corporate_trainings/.
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