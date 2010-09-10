Сообщение Companion » Сегодня, 09:23

Специфика нашей работы состоит в том, что каждый член нашего коллектива много общается с людьми - с потенциальными и действующими нашими клиентами. Можно ли как-то повысить профессионализм, улучшить коммуникабельность сотрудников для достижения лучших результатов в работе?