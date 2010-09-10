Общение с людьми
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Общение с людьми
Специфика нашей работы состоит в том, что каждый член нашего коллектива много общается с людьми - с потенциальными и действующими нашими клиентами. Можно ли как-то повысить профессионализм, улучшить коммуникабельность сотрудников для достижения лучших результатов в работе?
Re: Общение с людьми
Конечно любому бизнесмену желательно, чтобы каждый человек, обратившийся в его компанию, стал его клиентом. Наверно на практике это невозможно, но вот повысить такой процент вполне реально. Многое зависит от сотрудника, который сумеет или наоборот не сумеет заключить договор с клиентом. Повысить эффективность работы можно с помощью такого корпоративного тренинга https://angelinasham.com/corporate_trainings/.
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