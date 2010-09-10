Нужно сделать ддос атаку
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Нужно сделать ддос атаку
Друзья, мне нужно срочно сделать под одну очень масштабную распродажу ддос атаку на один очень неприятный сайт, который очень сильно конкурирует с нами, вот пока к кому обратиться я не совсем понимаю, так что вы можете посоветовать хороший сервис, который этим занимается.
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