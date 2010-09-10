Сообщение BlackFury » Сегодня, 19:52

Всем привет, хочется после работ на даче ополоснуться под душем, не ехать же в город грязным. Но вот как из чего его соорудить - не знаю. Может подскажете, как недорого можно сделать душ на даче, буду вам крайне признателен за любую помощь.