Душевая кабина

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Душевая кабина

Сообщение BlackFury » Сегодня, 19:52

Всем привет, хочется после работ на даче ополоснуться под душем, не ехать же в город грязным. Но вот как из чего его соорудить - не знаю. Может подскажете, как недорого можно сделать душ на даче, буду вам крайне признателен за любую помощь.
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